Baş başa 41 dakika: Kore’de 66 yıl sonra tarihi zirve

Kuzey Kore’nin ABD’nin ana karasını vurabilecek nükleer silah üretimini durdurmasını sağlamak amacıyla diplomatik temas başlatmak üzere ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Singapur’da bir araya geldi.

1952’deki Kore savaşında karşı karşıya gelen iki ülke arasında 66 yıldır teknik olarak savaş var ve diplomatik ilişki bulunmuyor. Sadece liderlerin değil heyetlerin de bir araya geleceği zirve, olası bir nükleer savaşın önüne geçilmesi için tarihi bir fırsat olarak görülüyor.

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Zirve çerçevesinde ilk olarak Trump ve Kim bir araya geldi. 41 dakikalık baş başa görüşmeye yalnızca tercümanların alınması, herhangi bir Beyaz Saray yetkilisinin ya da görüşmeye ilişkin notlar tutacak bir görevlinin bulunmaması nedeniyle Trump ülkesinde eleştiri yağmuruna tutuldu.

Amerikan medyasında “Trump, Kim’e ne sözler verecek? Ondan ne isteyecek? Bunları hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz” eleştirisi yapıldı.

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Trump, kayıtlara geçmeyen görüşmeden sonra Kim ile birlikte ‘büyük bir ikilemi ve büyük bir sorunu’ çözecekleri öngörüsünde bulundu. Trump, “Birlikte çalışarak bu sorunun üstesinden geleceğiz. Baş başa görüşme çok çok iyiydi. Mükemmel bir ilişkimiz olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kim de “İki ülke arasındaki önyargıları yıkıyoruz” dedi.