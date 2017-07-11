Barzani’nin ‘son sözü’: Bağımsızlıktan dönüş yok, karşı olanlar demokratım demesin

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Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Mesud Barzani, bağımsızlık referandumunun planlanladığı gibi 25 Eylül’de yapılacağını açıkladı.

‘Referandum 25 Eylül’de’

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) gruplarla bir araya gelen Barzani şunları söyledi: “Ya kanlı bir savaşa ya da huzura gideceğiz. 100 yıldan fazladır demokratik bir Irak kurmak istedik ne yazık ki bir sonuç alamadık. Referandum 25 Eylül’de yapılacak. Tarihin geciktirilmesine müsamaha gösterilmeyecek. Uluslararası toplumdan bizi desteklemesini istiyoruz. Diplomatik nedenler engelse de düşmanlık yapmasınlar. 25 Eylül tarihli referandum üzerine ne bir pazarlık yapılacaktır ne de bundan geri dönülecektir.”

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‘Hiçbir devlet bize karşı olduğunu söylemedi’

“Hiçbir devlet bize açık bir şekilde referanduma karşı olduğunu söylemedi” diyen KBY başkanı şöyle devam etti: “Hiçbir devletten referandum için ‘Buyrun bu yeni yıl hediyesidir’ demesini beklemiyoruz. Biliyorum referandum ve bağımsızlık risktir ancak belirsiz bir gelecek daha büyük bir risktir. Kürdistan’ın bağımsızlığına karşı olanlar demokrasiden söz edemez ve kendilerini de demokrat görmesinler. Hangi Kürt’e sorarsanız sorun, Kürdistan’ın bağımsızlığından yanadır. Elbette Kürdistan’ın bağımsızlığı diğer parçalardaki Kürtleri de mutlu eder. Referandum bağımsızlık içindir. Referandum sonrasında barış içinde bağımsızlığı ilan edip, sınırlarımızı belirliyeceğiz.”

‘Müsaade edemeyiz’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son olarak 8 Temmuz’da G20 zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında gelen bir soru üzerine, referanduma karşı olduğunu yinelemişti.

Erdoğan “Biz Irak’ın bölünmesine müsaade edemeyiz. Şu ana kadar Barzani’ye en büyük desteği biz verdik. Ama diyoruz ki bölünmeyin, birlikte bereket vardır” demişti.