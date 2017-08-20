Barzani’nin pozisyonunda değişiklik yok: Bağımsızlık referandumu ertelenmeyecek

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Türkiye’nin de karşı çıktığı bağımsızlık referandumunun ertelenmeyeceğini ve kesinlikle yapılacağını yineledi.

Türkiye son olarak KBY yönetiminin referandumdan vazgeçmememesi durumunda ‘iç savaş çıkabileceği’ni savunmuştu.

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“Referandumun ertelenmesine değil, Bağdat’la diyaloga girilmesine razı oldum” dedi. Barzani, referandumun ertelenmeyeceğini ve kesinlikle yapılacağını yineledi.

DHA’nın haberine göre Suudi Arabistan’da yayınlanan Okaz gazetesinin sorularını yanıtlayan Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la görüşmesine ilişkin, “Tillerson’un referandumu erteleme talebine, razı olmuş değiliz. İki tarafın daha iyi bir geleceğe ulaşabilmesi için Bağdat’la diyaloga girilmesine razı oldum” diye konuştu.

Barzani bağımsızlık referandumun ertelenmesi için, “Bu kesinlikle olmayacak. Şu an ki durum ve mevcut baskı altında iki yıl kadar ortak kalabiliriz. Ancak, Bağdat’ın Kürdistan’a karşı politikası değişmeyip temel haklarımız inkar edilirse, bu ortaklık da sona erebilir” diye konuştu.

KBY lideri, geride kalan 25 yılda Türkiye için güven kaynağı olduklarını ileri sürdü, “Gelecekte de böyle olacağız” dedi.

Türkiye ile büyük çıkarları olduğunu söyleyen Barzani, “Referandum, doğal hakkımızdır ve Türkiye’yla, İran Kürtleriyle ilgili değildir. Onlar sorunlarını, içinde yaşadıkları devletlerin hükümetleriyle diyalog yoluyla çözmeli. Ve biz de bu hükümetlere her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

KBY lideri, İran’la ilişkilerine dair şunları söyledi: “İran’la komşuluk temelinde, iyi ilişkilere ve iyi çıkarlara sahip olmak isteriz. Bir tarafın diğer tarafın içişlerine müdahalesini de istemeyiz. Ancak, hiç kimsenin vesayetini de kabul etmeyeceğimizi bir kez daha söylemek isterim. Coğrafik nedenlerden dolayı Süleymaniye’nin İran’la ilişkileri, Erbil’in İran’la ilişkilerinden farklı olabilir. Fakat Kürdistan Bölgesi’nin siyaseti, İran’ın vesayet ve müdahalelerini kabul etmez.”