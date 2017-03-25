Barzani’nin ‘kuşkusu yok’: Türkiye ‘bağımsız Kürdistan’a kulak vermeye hazır

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye’nin ‘bağımsız Kürdistan’ konusuna ‘kulak vermeye’ hazır olduğunu ileri sürdü.

Barzani, uluslararası kamuoyuna Kürtlerin nasıl bir tercih yapacaklarını göstermek için bu yıl Irak Kürt bölgesinde referandum yapılacağını söyledi.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilere yönelik konuşan Barzani ‘birleşik Irak’ın artık söz konusu olmadığını ifade etti: “Artık eskiye dönmemiz mümkün değil. Musul’dan sonraki Irak, Musul’dan önceki Irak’tan çok farklı olacak. Kalıcı çözüme ulaşmak için Bağdat ile çok ciddi bir diyalog sürecine başlamak istiyoruz. Ancak, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerde henüz sağlam bir ilerleme kaydedilmedi. ABD, Irak’ın bütünlüğünden yana kanaat kullanmak istiyorsa şayet, birleşik bir Irak’ın varlığından söz etmenin mümkün olmadığı gerçeğini de bilmesi lazım.”

‘Türkiye ‘bağımsız Kürdistan’a kulak vermeye hazır’

Barzani, bağımsız Kürdistan’a ilişkin Türkiye ile resmi görüşmelerde bulunulduğu iddialarını reddederek, “Ancak, Türkiye söz konusu meseleye kulak vermeye hazır” diye konuştu.

Başbakan, ABD askerlerinin Irak Kürt bölgesinde konuşlandırılmasına ilişkinse, “ABD’ye ait bir askeri üssün Kürdistan toprakları içinde bulunması fikrine sıcak bakıyoruz” dedi.