Barzani’den ‘barış süreci’ çağrısı: HDP’li vekiller serbest bırakılmalı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ‘barış süreci’ için HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve partinin diğer vekillerinin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung’a konuşan Barzani, Iraklı Kürtlerin bağımsızlık için referandum yapmasının ‘doğal hak’ olduğunu savunarak, “Bu konu, Bağdat’la aramızdaki bir iç meseledir. İran ve Türkiye’yle hiçbir ilgisi yoktur. Bir ulusun kendi geleceğine karar vermek istemesinin, demokrasi ve insan haklarına aykırı hiçbir yanı yoktur. Bu referandumu yapmak için hiç kimsenin izin ve müdahalesine ihtiyacımız da yoktur” dedi.

‘Erdoğan cesur bir siyasetçi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bölgedeki rolüne dikkat çeken Barzani, Kürtlerin Suriye’de Türkiye’nin endişelerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirterek, HDP’li vekiller için çağrı yaptı: “Erdoğan güçlü bir duruş sergileyerek, Kürtlerle Türkleri barış süreciyle birleştirmeye çalışan tek siyasetçi olmak istedi. Ancak, maalesef Türkiye’de yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cesur bir siyasetçi, barış süreci için HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve diğer milletvekillerinin serbest kalması gerekir.”