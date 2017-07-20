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Barzani tam gaz: Referandumdan iki ay sonra parlamento seçimleri yapılacak

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Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, 25 Eylül’deki bağımsızlık referandumununun ardından kasım ayında da parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Referandum için ılımlı adım

Barzani 2015 parlamento seçiminden sonra lideri olduğu Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ile Değişim (Goran) partisi arasında geniş tabanlı bir hükümet kurmuştu. Ancak Goran’lı bakanlar siyasi anlaşmazlık nedeniyle hükümetten çıkarılmış ve Meclis Başkanı Yusif Muhammed’in başkent Erbil’e girmesi yasaklanmıştı.

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Reuters’in haberine göre KDP, o dönemden beri toplanmamış parlamentonun, referandum uğruna toplanmasına itiraz etmeyeceğini ve Muhammed’in de Erbil’e dönebileceğini açıkladı.

Barzani, bu ay başında Reuters’e yaptığı açıklamada, bağımsız Kürdistan yolundan dönüş olmadığını, ancak bunun Bağdat hükümetiyle ve bölgesel güçlerle diyalog halinde gerçekleşeceğini söylemişti. Barzani, Şiilerin ağırlıklı olduğu Bağdat hükümetini, anayasa uyarınca Kürtlere daha fazla yetki verilmesi yolundaki vaatlerini yerine getirmemekle suçluyor.

ABD öncülüğündeki koalisyonun Saddam Hüseyin’i devirmesinden sonra kurulan federal devlet içinde Kürtlerin daha geniş haklara sahip olması öngörülüyor.

Goran ve Kürdistan Yurtsever Birliği (PUK) gibi diğer partiler de bağımsızlığı destekliyor ancak Barzani’nin liderliğinde olması gibi bir koşulu kabul etmiyor.

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