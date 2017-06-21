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Barzani referandumda kararlı: Türkiye meşru isteğimizi anlamalı


Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Mesud Barzani’nin başdanışmanı Hemin Hawrami, ‘bağımsızlık referandumu’nda kararlı olduklarını söyleyerek, “Türkiye’nin ve diğer ülkelerin Kürtlerin bu meşru isteklerini anlamalarını bekliyoruz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

KBY, geçen haftalarda 25 Eylül’de referanduma gideceğini açıklamıştı. ABD kararı desteklerken Türkiye karşı çıkmıştı.

‘Tehdit olmadığımızı kanıtladık’

Çabalara rağmen “Irak’ta uzlaşı sisteminin işlemediğini, ülkedeki federal sistemin başarısızlıkla sonuçlandığını, Irak ordusunda ve farklı kurumlarında Kürtlerin katılımının ve temsiliyetinin çok sınırlı olduğunu” söyleyen Hawrami, Irak Başbakanı Haydar el Abadi’yle KBY arasında ilişkilerin iyi olduğunu belirtti.

Başdanışman şöyle devam etti: “25 Eylül’de bu referandumu yapacağız. Bu referandumu yapmak konusunda geri adım atmayacağız. Bu doğal ve meşru bir haktır. Referandumdan hemen sonra da Bağdat’taki ortaklarımızla bu referandumun sonucunun nasıl uygulanabileceği konusunda ciddi müzakerelere başlayacağız. Bizler bu bölgede Türkiye’nin, İran’ın ya da bölgedeki başka ülkelerin güvenliği için bir tehdit olmadığımızı kanıtladık. Bağımsız bir Kürdistan bölge istikrarı ve güvenliği için çok daha işlevsel adımlar atabilecektir.” 

‘Türkiye diyalog sürecine destek vermeli’

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

“Türkiye’nin ve diğer ülkelerin Kürtlerin bu meşru isteklerini anlamalarını bekliyoruz” diyerek sözlerine devam eden Hawrami, Türkiye’nin Bağdat ile Erbil arasındaki diyalog sürecine destek vermesini beklediklerini aktardı.

Başdanışman sözlerini şöyle bitirdi: “Irak’ın mevcut uluslararası sınırlarını değiştirmeyeceğiz. Bağımsızlık bir hayal değil, bir strateji ve referandum bunun ilk adımı.”

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Barzani referandumda kararlı: Türkiye meşru isteğimizi anlamalı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Mesud Barzani’nin başdanışmanı Hemin Hawrami, ‘bağımsızlık referandumu’nda kararlı olduklarını söyleyerek, “Türkiye’nin ve diğer ülkelerin Kürtlerin bu meşru isteklerini anlamalarını bekliyoruz” dedi.

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