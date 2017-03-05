Barzani: Kürdistan’ın bağımsızlığı bölgede istikrar alanı yaratır

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Kürtlerin bağımsızlığının Ortadoğu’da ‘istikrar alanı’ yaratacağını savundu.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın aktardığına göre İtalyan La Stampa gazetesine konuşan Barzani’nin söyleşisi “Barzani: Irak artık bitti, biz Kürtler kendi devletimize sahip olacağız” başlığıyla yayımlandı.

Ortadoğu’daki mevcut durumu ‘Çekoslovakya ve Yugoslavya’nın dağılmasına’ benzeten Barzani, “Doğu Avrupa halkları nasıl kendi devletlerine sahip olduysa Kürtlerin de kendi devletlerine sahip olma hakkı vardır” dedi.

‘Ortadoğu’da çatışmaların azalmasına katkıda bulunabiliriz’

Irak’ın aslında halihazırda ‘çözülmesi imkansız problemler’ yüzünden bölündüğünü savunan Barzani, ‘yeni bir yaşam formülü’nün bulunması gerektiğini söyledi.

Barzani, “Irak Kürdistan’ı bağımsız bir devlet haline gelirse, bunun İran, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki karşıtlıkların damgasını vurduğu bölgede nasıl bir etkisi olur?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Kürdistan’ın bağımsızlığı bu bölgede bir istikrar alanı yaratır. Yeteri kadar kan ve adaletsizlik gördük. Bizim toplumumuz, hukukun üstünlüğü, demokratik kurallara saygı, farklı kimliklerin bir arada yaşaması ve çok partililik esasına dayanır. Ortadoğu’da krizlerin ve çatışmaların azaltılmasına katkıda bulunabiliriz. Bu herkesin çıkarına.”

YPG’nin PKK’nın ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yardımını kabul ettiğini kaydeden Barzani, sözlerini şöyle bitirdi: “Bu seçimler onları bizden uzaklaştırdı. Hala fikirlerini değiştirmelerini umuyorum ama bu yanlış politikalar Suriyeli Kürtlerin geleceğini riske atıyor, yalnızca PKK’nın çıkarlarına uyuyor.”