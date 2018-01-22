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Yaramazlara biraz batar!

Barzani de ses verdi: Afrin’de sivil kayıplardan endişeliyiz

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Uzun süredir sesi çıkmayan Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) eski başkanı Mesud Barzani, Türkiye’nin yürüttüğü Afrin harekatıyla ilgili yorumda bulundu: “Afrin’deki sivil can kayıplarından dolayı endişeliyiz.”

Fotoğraf: Reuters

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milisleriyle birlikte yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda üçüncü güne girilirken Barzani, kişisel Twitter hesabından harekata ilişkin paylaşımlarda bulundu.

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“Ortadoğu’da savaş ve şiddet sorunları daha da büyütür” diyen Barzani, sorunların çözümü için en iyi yolun barışçıl yöntemlere başvurmak olduğunu savundu.

Barzani şöyle devam etti: “Afrin’deki sivil can kayıplarından dolayı endişeliyiz. Afrin’e yönelik saldırıların en kısa sürede bitmesini ümit ediyoruz.”

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