Barzani de ses verdi: Afrin’de sivil kayıplardan endişeliyiz

Uzun süredir sesi çıkmayan Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) eski başkanı Mesud Barzani, Türkiye’nin yürüttüğü Afrin harekatıyla ilgili yorumda bulundu: “Afrin’deki sivil can kayıplarından dolayı endişeliyiz.”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milisleriyle birlikte yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda üçüncü güne girilirken Barzani, kişisel Twitter hesabından harekata ilişkin paylaşımlarda bulundu.

“Ortadoğu’da savaş ve şiddet sorunları daha da büyütür” diyen Barzani, sorunların çözümü için en iyi yolun barışçıl yöntemlere başvurmak olduğunu savundu.

Very concerned about the Turkish attack on the city of Afrin. We hope that these attacks, which have led to the loss of civilian lives are ended immediately. (1 of 2)

