Barzani: Belki de Ruslar ABD’den daha iyi bir dost olabilir

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) eski başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık referandumu kararından pişman olmadığını belirterek gelinen noktada ABD ile ilişkileri yeniden değerlendireceğini söyledi.

Amerikan yönetimi referandumun ertelenmesini istemiş, sonucunu tanımadığını açıklamıştı.

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Barzani, referanduma Rusya’nın pozitif baktığını da ifade ederek, “Belki de Ruslar ABD’den daha iyi bir dost olabilir” dedi.

Barzani istifasıyla sonuçlanan sürecin ardından sonra ilk kez ABD radyosu NPR’a konuştu.

“ABD ile ilişkileri ciddi bir şekilde revize edeceğimizi söyleyebilirim” diyen Barzani, “İnsanların ABD’ye sevgisi, umudu ve güveni azaldı ve her geçen gün azalmaya devam ediyor” diye konuştu.

Eski KBY lideri, referandum kararı ve sonuçlarıyla gurur duyduğunu kaydetti: “Kürdistan halkına sandığa gitme fırsatı verdiğimiz için gurur duyuyorum ve bundan pişman değilim. Halen bir Kürt devleti kaçınılmazdır. Genç nesilin büyük çoğunluğu peşmerge değil. Fakat, hepsinin savaşçı olduğuna ve bağımsızlık için çalışacağına inanıyorum.”

ABD takdir etmişti

KBY’deki bağımsızlık referandumundan sonra Irak merkezi hükümeti Kürt bölgesine karşı ekonomik ve askeri misilleme başlatmıştı.

Irak hükümetinin, KBY tarafından hak iddia edilen alanlarda ve Kürt bölgesinde bulunan uluslararası sınır kapılarında denetimi ele almak için başlattığı askeri operasyonlar 16 Ekim’de durmuştu.

Gelişmeler üzerine Barzani 1 Kasım itibarıyla süresi dolan başkanlık görevime devam etmek istemediğini açıklamıştı. ABD’den yapılan açıklamada da Barzani’nin kararının takdir edildiği belirtilmişti.