Barzani: Bağımsızlıktan geri dönüş yok

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Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül’de yapılması beklenen referandumu ‘bağımsızlığa adım’ diye niteleyerek, “Geri dönüş yok” dedi.

Londra merkezli El-Hayat gazetesine konuşan Barzani, bağımsızlık sürecini ‘şiddetten uzak barışçıl bir süreç’ olarak niteledi.

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“Referandumun asıl hedefi, yeni felaketler ve savaşların yaşanmasını engellemektir” diyen KBY lideri şöyle devam etti: “Biz savaş talep etmiyoruz. Tersine kardeşlik ve dostluk çağrısında bulunduk. Referandum tarihi hususunda ise Kürdistan’ın siyasi partileri buna karar verip, tarihi belirledi ve geri dönüş de yok.”

Barzani, bazı kesimlerin referandumun zamanlamasına ilişkin eleştirisine dair ise şunları söyledi: “Soruyoruz; referandum için uygun tarih ne zaman gelecek? Başkalarının onayını beklersek, uygun zaman asla gelmeyecektir. Sadece Kürdistan halkı referandum tarihini tayin edebilir.”