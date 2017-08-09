Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Barzani: Bağımsızlıktan geri dönüş yok

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül’de yapılması beklenen referandumu  ‘bağımsızlığa adım’ diye niteleyerek, “Geri dönüş yok” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Londra merkezli El-Hayat gazetesine konuşan Barzani, bağımsızlık sürecini ‘şiddetten uzak barışçıl bir süreç’ olarak niteledi.

Reklam

“Referandumun asıl hedefi, yeni felaketler ve savaşların yaşanmasını engellemektir” diyen KBY lideri şöyle devam etti: “Biz savaş talep etmiyoruz. Tersine kardeşlik ve dostluk çağrısında bulunduk. Referandum tarihi hususunda ise Kürdistan’ın siyasi partileri buna karar verip, tarihi belirledi ve geri dönüş de yok.”

Barzani, bazı kesimlerin referandumun zamanlamasına ilişkin eleştirisine dair ise şunları söyledi: “Soruyoruz; referandum için uygun tarih ne zaman gelecek? Başkalarının onayını beklersek, uygun zaman asla gelmeyecektir. Sadece Kürdistan halkı referandum tarihini tayin edebilir.”

KBY’de referandum kampanyası başladı: Tek millet, tek devlet, tek ülke

AKP’li vekilden Kürdistan referandumuna destek: Müsaade istemek zorunda değiller

Barzani referandumda kararlı: Türkiye meşru isteğimizi anlamalı

Barzani Bağdat’ı ‘takmadı’: Bağımsızlık referandumu ertelenmeyecek

Bağdat’tan ‘bağımsızlık’ diyen Kürdistan’a: Referandum sorunları çözmez

AKP’li vekilden Kürdistan’ın bağımsızlık referandumuna tam destek: Saygı duyun

Türkiye’nin ‘vahim hata’ dediği Kürdistan’da bağımsızlık referandumuna ABD’den takdir

Türkiye’nin ‘vahim hata’ dediği Kürdistan’da bağımsızlık referandumuna ABD’den takdir

Ankara ses verdi: Irak’ta bağımsızlık referandumu ‘vahim hata’ olur

Rudaw duyurdu: Iraklı Kürtler 25 Eylül’de bağımsızlık referandumuna gidiyor

 

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Barzani: Bağımsızlıktan geri dönüş yok

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül’de yapılması beklenen referandumu  ‘bağımsızlığa adım’ diye niteleyerek, “Geri dönüş yok” dedi.

Madem ekonomi iyi gitmiyor neden borsa rekor kırıyor?

Herkesin bizi kıskandığı (!) bu dönemde altını tekrar çizmek gereken husus, piyasa yatırımcılarının kısa vadeli risklere demokratik standartlarda yaşanan erozyon veya otoriterleşmeye göre daha hassas yaklaştığı gerçeği.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...