Barzani Bağdat’ı ‘takmadı’: Bağımsızlık referandumu ertelenmeyecek

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Mesud Barzani, Bağdat’tan gelen telkinlere karşı ‘bağımsızlık referandumu’nun ertelenmeyeceğini söyledi.

Rudaw’ın haberine göre Barzani, daha önce de birçok kez referandum yapmak istediklerini ancak ‘durumun elverişli olmadığını’ ifade etti.

Referandumun KBY’deki bazı sorunlara rağmen yapılacağını anlatan Barzani, tüm sorunların çözülmesinin beklenemeyeceğini, referandumun diğer sorunlardan daha büyük bir mesele olduğunu vurguladı.

‘Erteleyemeyiz’

KBY lideri şöyle devam etti: “Bu konuyu daha fazla ertelememiz Kürdistan bölgesi halkının çıkarına değildir. Üstelik halkın geleceği üzerinde kötü sonuçları olacaktır. Bu yüzden referandum için en uygun zaman şimdidir. Önce referandumu yapacağız. Daha sonra da Kürdistan’ın bağımsızlığı için diğer sorunları çözeriz.”

Irak Başbakanı Haydar el Abadi geçen hafta Erbil’i uyararak referandumun sorunları çözmeyeceğini söylemişti.

Barzani, buna karşılık da “Irak başbakanına referandumun Kürdistan bölgesi halkının yasal hakkı olduğunu söyledim. Referandumdan sonra da sonuç üzerine barışçıl görüşmelerde bulunmak istiyoruz” dedi.

Gelecek seçim aday değil

Barzani, 25 Eylül’de yapılması planan referandumun ardından 6 Kasım’daki başkanlık ve parlamento seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Referandum kararını Türkiye ‘vahim bir hata’ olarak nitelemiş, ABD ise anlayışla karşılamıştı.