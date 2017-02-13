Bartınlı aşık ayrıldığı sevgilisine mumlarla veda etti: Umarım evde kalmazsın

Bartın’da daha önce özür dilemek istediği sevgilisinin ismini mumlarla yazarken evini yakan adam, ayrıldığı sevgilisine mumlarla veda etti.

Amasra ilçesindeki Kum Mahallesi’nde yaşayan maden işçisi Tanju Korkmaz, eski sevgilisinin daha güzel olduğunu söylediği için kendisine küsen sevgilisiyle barışmak istedi.

Mumlarla sevgilisinin ismini yazmaya girişen Korkmaz, 14 Ocak’ta önce sahile gitti. Ancak rüzgar nedeniyle mumları yakamadı.

Evine dönen Korkmaz, bir odaya 30 tane mum dizerek ‘Özür dilerim Ayşe’m’ yazdı. Ne var ki, fotoğraf çekmek isterken, mumlar battaniyeyi tutuşturdu. Yangını söndürmek isteyen Korkmaz, mutfağa giderek su almak istedi. Suların kesik olduğunu görünce de itfaiyeyi aradı.

Yangın bir saatlik uğraşın sonunda söndürülürken, ev hasar gördü.

Korkmaz, mumlarla sevgilisinin ismini yazdıktan sonra şunları söylemişti: “Siz siz olun özür dileyecek duruma gelmeyin. Çünkü tam iki saat sürdü, belim ağrıdı, evi yakıyordum. Erkekler de bana kızmasın standartları yükselttiğim için.”

‘Umarım evde kalmazsın’

Tanju ile Ayşe’nin aşkı kısa sürdü. Beş aydır birlikte olduğu sevgilisinden ayrılan Korkmaz, yangına karşı tedbir alarak boş odada fayans zemin üzerinde 184 mumla ‘Hoşçakal Ayşe’ yazdı.

Sosyal medya üzerinden video yayınlayan Korkmaz, şunları söyledi: “Sevgili Ayşe; seninle beş ay bir süre geçirdik. Bu süre içinde hiçbir şekilde mutlu olamadık. Bana değer vermediğini düşünüyorum. Ve o yüzden senden ayrılma kararı aldım. Bunu sana telefonla söyleyemedim. O yüzden burada söylüyorum. Ve ‘Hoşçakal Ayşe’ diyorum. Benim sana verdiğim değer yükseklerde gezerken, seninki aşağılarda geziyordu. Umarım evde kalmazsın.”