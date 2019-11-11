Bartın’da yakılan anız, kayalık alandaki ormanda yangın çıkarttı

Bartın’da, fındık bahçesinde kuruyan otlar ateşe verilirken, alevlerin ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktı, yedi ev tedbir amaçlı boşaltılırken, yoğun çalışma yürüten ekipler, saatler süren mücadeleden sonra gece saatlerinde yangını kontrol altına almayı başardı.

Fotoğraflar: DHA

Bartın’ın İnkum ile Güzelcehisar köyü arasındaki fındık bahçesinde öğleden sonra, kuruyan otlar ateşe verildi. Ancak bir süre sonra alevler ormanlık alana sıçradı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Orman İşletmesi’nin yanı sıra itfaiye ekipleri de müdahale etti. Sarp kayalık arazide yayılan alevler İnkum’da evleri tehdit etmeye başladı. Buradaki yedi ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Evlerinden çıkanlar, büyük korku yaşadı. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yangın sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. Yangın söndürme çalışmalarını Bartın Valisi Sinan Güner ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yerinde inceledi.

Yangın, beş hektarlık alana yayıldı

Bartın İnkum’da kayalık alanda, yaklaşık beş hektara yayılarak devam eden yangına, ekiplerin ulaşmasının zor olması nedeniyle, tepe bölgeden arazözler ile ormana su bırakılıp müdahale edildi. AFAD ekipleri tahliye edilen yedi evin içine duman dolması nedeniyle evlere girişe izin vermedi. Yangını söndürmek için Ulus, Kurucaşile ve Amasra belediyeleri itfaiye ekipleri de göreve çağırıldı.

Yangını çıkaran gözaltına alındı

Öte yandan yangını çıkardığı iddia edilen A.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Gece saatlerinde Bartın Valisi Sinan Güner, orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Öğle saatlerinde Güzelcehisar köyünde bizim tasvip etmediğimiz bir yöntemle anız yakılması sonucu yangının çıktığı ihbarını aldık. Anız yakılmasıyla birlikte ormana sıçradı. İlk olarak kontrol altına almak için çaba sarfettik. Sonrasında yangın büyümeye başladı. Özel idarenin iş makineleriyle birlikte yangın yolunu açarak, alevlerin büyüdüğü yere ulaştık. Şu anda yangın kontrol altına alındı. Yer yer alevlenmeler oluyor ama sabaha kadar soğutma çalışmaları yapacağız. Yangını çıkarttığı öğrenilen vatandaşımız ekiplerimiz tarafından gözaltına alındı. Yangına Bartın, Devrek, Karabük, Safranbolu itfaiye ekipleri müdahale etti. Hepimize geçmiş olsun.”