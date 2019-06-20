Bartın’da sele kapılan çocuk kayıp, bir ölü

Bartın’da öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından yaşanan selde, 11 yaşındaki bir çocuk kayboldu, yetmiş yaşındaki bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Bartın’da sel, etkili oldu. Fotoğraflar: DHA

Bartın’da sel nedeniyle bazı evler çamurlu suyla dolarken, Kozcağız ve Hasankadı yolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu 11 yaşındaki bir çocuğun sel sularına kapıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Beldemizde öğlen saatlerinde yoğun bir yağış başladı. Bazı ev ve yollar yağış nedeniyle çamurlu sel sularından zarar gördü. 11 yaşındaki İsa Akgün’ün sel sularına kapıldığını öğrendik. Arama ve kurtarma ekiplerinden yardım bekliyoruz.”

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Bartın’daki selde kaybolan onbir yaşındaki İsa Akgün.

Bartın’da sel sularına kapılıp kaybolan yetmiş yaşındaki İbrahim Çeliktaş’ın cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık beş kilometre uzaklıkta, dere yatağında çamura saplanmış halde bulundu. Bartın Valisi Sinan Güner, “Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, AFAD, UMKE ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda İbrahim Çeliktaş kaybolduğu köyün yaklaşık beş kilometre altındaki dere yatağında bulundu. İsa Akgün’ü ise arama çalışmaları sürüyor” dedi. Ancak İsa Akgün’ü arayan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarına saat 21.00 itibariyle son verdi. Yarın sabah Sahil Güvenlik ekipleri, AFAD, UMKE, Jandarma ve polis ekipleri saat 06.00 itibariyle arama çalışmalarına yeniden başlayacak.

Bartın’daki selde hayatını kaybeden İbrahim Çeliktaş.

Trabzon’da sel bu sefer Yomra’yı vurdu

Trabzon’un Araklı ilçesinin ardından bu kez sağanak yağış Yomra ilçesinde etkili oldu. Saat 15.00 sıralarında sağanak nedeniyle Yomra Deresi taştı. Taşan dere Demirciler, Özdil ve Oymalı köyüne ulaşım sağlayan grup yolunu ulaşıma kapattı. Köylerde bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, bir iş yeri de yıkıldı. Belediye ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. İlçenin ortasından geçen dere, taştı.