Bartın’da pazar yerinde mastürbasyon yaptığı öne sürülen adam serbest bırakıldı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Yıldırım, ‘katil salyangoz’ ya da ‘İspanyol salyangozu’ olarak bilinen ‘Arion Vulgaris’ türünün, Türkiye’de ilk kez görüldüğünü söyledi.