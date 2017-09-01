Bartın’da pazar yerinde mastürbasyon yaptığı öne sürülen adam serbest bırakıldı

Bartın’da pazar yerinde mastürbasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 41 yaşındaki E.T. serbest bırakıldı.
Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çevredekiler, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun arkasına geçerek mastürbasyon yaptığını gördükleri E.T.’ye müdahale etti.
O sırada pazar yerinde devriye gezen zabıtalar, kaçmaya çalışan E.T.’yi yakalayıp yere yatırdı ve polis çağırdı.
Gözaltına alınan E.T., suçlamaları kabul etmedi.
‘Teşhircilik’ suçundan hakkında işlem yapılan E.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.