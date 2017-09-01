Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Bartın’da pazar yerinde mastürbasyon yaptığı öne sürülen adam serbest bırakıldı

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Bartın’da pazar yerinde mastürbasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 41 yaşındaki E.T. serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çevredekiler, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun arkasına geçerek mastürbasyon yaptığını gördükleri E.T.’ye müdahale etti.

Reklam

O sırada pazar yerinde devriye gezen zabıtalar, kaçmaya çalışan E.T.’yi yakalayıp yere yatırdı ve polis çağırdı.

Gözaltına alınan E.T., suçlamaları kabul etmedi.

‘Teşhircilik’ suçundan hakkında işlem yapılan E.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...