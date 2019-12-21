Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bartın’da, ormanlık alana çöp döküldü

Bartın’da, Küre Dağları Milli Park sınırındaki ormanlık alana kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöp döküldü. 

Fotoğraf: DHA

Dört gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Turanlar Köyü yakınındaki ormanlık alana moloz ve evsel atık kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce döküldü. Kokudan rahatsız olan köylüler ormanlık alanda manzarayı görünce tepki gösterip sorumluların bulunarak, cezalandırılmasını istedi.

Reklam

Plastik poşetlerle doğada erimesi uzun süren atıklar ve inşaat molozlarının bırakıldığı alanda kötü koku oluştu. Çöp yığınlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen köylüler, durumu sosyal medya hesaplarından yayınladı. Görüntüler sosyal medyada da tepki çekti.

SON HABERLER

Büyükada’daki faytoncular açlık grevi kararı aldı, ‘Atları salarız’ dedi

İstanbul Valiliği’nin, ‘Adalar’daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara koşulmasını üç ay süreyle durdurması’ kararının ardından, Büyükada’daki faytoncular durakları terk etmeme ve açlık grevi başlatma kararı aldı. Faytoncular odası başkanı, atları adaya başıboş şekilde salacakları tehdidinde bulundu.

UEFA’dan ‘asker selamı’ cezası: TFF’ye 50 bin avro, futbolculara kınama

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), A Milli Futbol Takımı oyuncularının Euro 2020 elemelerindeki Fransa ve Arnavutluk maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) 50 bin euro para cezasına çarptırdığını açıklarken, UEFA Disiplin Kurulu, 16 milli takım oyuncusu ile altı Başakşehir oyuncusunu kınadı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...