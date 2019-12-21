Bartın’da, ormanlık alana çöp döküldü

Bartın’da, Küre Dağları Milli Park sınırındaki ormanlık alana kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöp döküldü.

Fotoğraf: DHA

Dört gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Turanlar Köyü yakınındaki ormanlık alana moloz ve evsel atık kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce döküldü. Kokudan rahatsız olan köylüler ormanlık alanda manzarayı görünce tepki gösterip sorumluların bulunarak, cezalandırılmasını istedi.

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Plastik poşetlerle doğada erimesi uzun süren atıklar ve inşaat molozlarının bırakıldığı alanda kötü koku oluştu. Çöp yığınlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen köylüler, durumu sosyal medya hesaplarından yayınladı. Görüntüler sosyal medyada da tepki çekti.