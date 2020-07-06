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Bartın’da köy, Malatya’da mahalle karantinaya alındı

Corona virüsü salgını nedeniyle Bartın’da bir köy ve Malatya’da bir mahalle karantinaya alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Kumluca beldesine bağlı Kirsinler köyünde bir nişan töreni sonrası corona virüsü vakası görüldü. Bunun üzerine Ulus Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, filyasyon çalışmaları ile vakaların artmasını ve yayılımı önlemek amacıyla köyün tamamının ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

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Beldede bulunan Afet Konutlarındaki kişilerde de nişan töreni sonrası korona virüsü vakasına rastlandığı aktarılan kararda, buradaki iki ayrı blokta oturan kişilerin ikametlerinde kalmasının sağlanmasına, apartmana başkalarının girişine izin verilmemesine ve karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Malatya valiliği de ‘corona‘ vakaları nedeniyle Akçadağ ilçesindeki Çevirme Mahallesi’nin karantinaya alındığını duyurdu.

Açıklamada, “Akçadağ İlçesi Çevirme Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 06 Temmuz 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır” denildi. 

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