Bartın’da geçersiz oy sayımı sonucu değiştirmedi: MHP adayı kazandı

Bartın’da AKP ve MHP tarafından yapılan itirazın ardından geçersiz oyların sayımı tamamlandı. Mevcut başkan MHP’li Cemal Akın 149 oy farkla seçimi kazandı.

Fotoğraf: DHA

Resmi olmayan sonuçlara göre Akın 14 bin 24 oy, AKP adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy almıştı.

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AKP il başkanlığı ise 154 sandıktaki geçersiz 1562 oya itiraz etti. MHP il başkanlığı da kendi sandık müşahitlerinin aldığı oy oranlarının YSK’nın resmi olmayan sonuçlarından fazla olduğu gerekçesiyle 154 sandıktaki geçersiz oyların sayımı için ilçe seçim kuruluna dilekçe verdi.

Polis ekipleri, oy sayımının yapıldığı bina içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı. 1562 geçersiz oy sayımı sonucunda, MHP’ye 20 oy, AKP’ye 40, CHP’ye 11, Saadet Partisi’ne iki ve bağımsız belediye başkan adayına üç oy tespit edildi.

Bu rakamlar ilçe seçim kurulu tarafından tutanak altına alındı.

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Buna karşılık AKP ilçe başkanlığı 154 sandıktaki geçerli oyların tamamının sayılması için itirazda bulunacak.