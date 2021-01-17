Bartın açıklarında kuru yük gemisi battı: En az dört ölü var

Bartın İnkumu açıklarında Palau bandıralı kuru yük gemisi battı. 13 kişilik Ukraynalı mürettebattan dördünün cansız bedenine ulaşıldı, altı kişi kurtarıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre vali Sinan Güner, geminin Bartın Limanı ile bir alakası olmadığı için ilk etapta net bilgilere ulaşmanın güç olduğunu, Ankara üzerinden bilgi geldiğini belirterek şöyle devam etti: “Geminin Rus bandıralı olduğunu belirtmiştik ama Palau bandıralı olduğunu öğrendik. Arvin isimli gemi Gürcistan’dan Bulgaristan’a yük taşıdığı sırada hava muhalefetinden dolayı Bartın Limanı’na sığınmaya çalışıyor. Geminin mürettebatı Ukrayna vatandaşı.”

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Güner, yüksek dalgalar olduğunu ve kurtarma çalışmalarına katılan bottakilerin görüş sahasının azaldığını söyledi.

Deniz Kuvvetleri fırkateyn yolladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir bot, bir dalış timi bir de helikopter görevlendirildiğini duyurdu. Deniz Kuvvetlerine ait TCG Fatih Gemisi de kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Ereğli’den bölgeye sevk edildi.

Arvin isimli geminin 114 metre uzunluğunda 14 metre genişliğinde olduğu belirtildi.