Barselona’da artan ‘corona’ vakalarını dizginlemek için halka evden çıkmama çağrısı yapıldı

İspanya’nın ikinci büyük kenti Barselona, corona virüsü vakalarındaki artışı durdurmak için kent sakinlerinin evden dışarı çıkmaması ve 10’dan fazla kişinin bir araya gelmemesi için tavsiyede bulundu. Ancak kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi.

Fotoğraf: Reuters

Yaklaşık 1.6 milyon nüfusu bulunan Barselona’da vaka sayısı geçen haftaya kıyasla keskin artış kaydetti.

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Kentin bulunduğu Katalonya bölgesinin sağlık şefi Alba Verges, “İnsanların kesinlikle gerekli olmadığı sürece etrafta dolaşmamalarını tavsiye ediyoruz… Şu anda bu önlemlere uymak çok önemli çünkü tecritin önüne geçmenin en iyi yolu bu” dedi.

İspanya dün 580 yeni vaka tespit ederek, günlük bazda iki aydan uzun süredir olan en sert artışı gördü. Katalonya ve komşu bölge Aragon bu artışa öncülük etti.

Kent sakinlerinden alışverişlerini internetten yapmaları istenirken, kültür ve spor etkinlikleri de sınırlandırıldı. Ancak Avrupa’nın en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan Katalan başkentinde müzeler açık kalmaya devam edecek.

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İspanya, 28 binden fazla ölümle Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülkelerinden biri.