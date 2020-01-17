Diken

Yaramazlara biraz batar!

Baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlar yeşil pasaport alabilecek

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlar ‘yeşil pasaport’ için başvuruda bulunabilecek.

İçişleri Bakanlığı’nın yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre, başvuru sahibinin kıdeminin 15 yıl ve üzeri olduğu baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilerek talep formu düzenlenecek.

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Baro levhasındaki süre esas alınacak

Kıdem hesabında baro levhasında yazılı olan süre esas alınırken, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde geçirilen süre de dikkate alınacak.

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