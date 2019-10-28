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Yaramazlara biraz batar!

TBB’de olağanüstü genel kurul çağrısı ‘şekil şartı’ diye değerlendirmeye alınmadı

Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) olağanüstü genel kurul çağrısı ‘şekil şartı’na takıldı. Barolar yeni karar alıp kasımda TBB’ye gönderecek.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılış törenine katılmıştı. (Fotoğraf: DHA)

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Adana, Antalya, Aydın, Van ve Şanlıurfa baroları olmak üzere 10 baronun çağrısıyla Avukatlık Kanunu’nda belirtilen şartlara göre TBB’de olağanüstü genel kurulun toplanması gerektiği bildirilmişti.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin, çağrının ‘yönetim kurulu tarafından değerlendirmeye alınmadığını’ açıkladı. Kararın oybirliğiyle alındığını söyleyen Tekin, gerekçe olarak, olağanüstü genel kurul için yasanın aradığı ‘en az 10 baronun yönetim kurulları yazıyla isterse’ şekil şartının, TBB Yönetim Kurulu toplantı tarihi itibariyle oluşmamasını gösterdi.

10 baronun güncel tarihli yeni karar alıp kasım ayının ilk haftasında TBB’ye göndereceği bildirildi.

52 baro muhalefet etmişti

Baroların çağrı kararı almasında gerekçe olarak, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılış törenine katılması ve yargı reformu paketinin etkin bir paket olmadığının düşünülmesi gösterilmişti.

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Feyzioğlu’nun törene katılmasına, Türkiye’deki avukatların yaklaşık yüzde 90’ını temsil eden 52 baro muhalefet etmiş, ayrıca TBB’nin üç yönetim kurulu üyesi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törene katılmamıştı.

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