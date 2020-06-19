Barolardan Ankara’ya sembolik yürüyüş

Barolardaki seçim sisteminde değişiklik yapılmak istendiğini belirten 80 baro, kendi kentlerinden sembolik olarak Ankara’ya ‘yürüyüş’ başlattı.

Fotoğraf: Twitter/Amasya Barosu

İstanbul Barosu’nun dünkü açıklamasında, 80 baronun ‘eksiksiz irade’ gösterdiği belirtilerek, söz konusu yasanın ‘parçalamayı, yok etmeyi, susturmayı ve ele geçirmeyi hedefleyen FETÖ projesi’ olduğu savunuldu.

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İstanbul Barosu Başkanımız ve Üyemiz Av.Mehmet DURAKOĞLU Ankara yürüyüşüne Anadolu Adalet Sarayından başladı.#SavunmaYürüyor pic.twitter.com/43KZvCYrA5 — Önce İlke ÇAG (@onceilkecag2018) June 19, 2020

Açıklamada, değişikliğin yasalaşması sürecinde yapılacak eylemlerden bahsedilirken, bugün baroların Ankara’ya yürüyüşünün başlatılması kararı alındı.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, şair Nazım Hikmet’in bir şiirinde “Yolculuk başlamaz yürek çağırmazsa” diye yazdığını anımsattı.

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Anadolu adliyesi önünde gazetecilere konuşan başkan, “Bugün başlayan yolculuğumuz aslında basit bir yolculuk değil. Biz yürüyeceğiz ama inanıyorum ki aslında yol açacağız. Açabildiğimiz yoldan siyasal iktidar gidebilirse eğer, bizim gittiğimiz yer hukuk devletidir” ifadelerini kullandı.

Durakoğlu, daha sonra beraberindeki avulatlarla sembolik yürüyüşe başladı. 20 kilometrelik yürüyüşün ardından araçlarla Ankara’ya gidilmesi planlanıyor.

Barolar, Twitter’da ‘#SavunmaYürüyor‘ etiketiyle yürüyüşe dair paylaşımda bulundu:

Adalete sahip çıkmak, savunmanın bağımsızlığı, mesleğin onuru ve saygınlığı için barolarımızın başlattığı yürüyüşe destek vermek üzere Mersin Barosu’ndayız.



Seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik yasa düzenlenmesine karşı çıkan barolarımızın yanındayız.#SavunmaYürüyor pic.twitter.com/KM9K45atJq — Ali Mahir Başarır (@alimahir) June 19, 2020

Amasya Barosu, Adliye önünden, Ankara yürüyüşüne başladı.

Katılımcı tüm Barolara başarılar ve kolaylıklar dileklerimizle:

'Savunma Kazanacak!'#SavunmaYürüyor pic.twitter.com/F7tO3SxYRX — Amasya Barosu (@AmasyaBarosu) June 19, 2020

Barolar susarsa halk nefessiz kalır. Baroların çoklu sisteme geçirilmesi Adalet'e darbe olur. Barolar dokunmayın. Baroların protesto yürüyüşü için Ankara'ya yola çıkan Bursa Baro Başkanımız Gürkan Altun'un yanındayız. Uğurlar ola… #Savunmayürüyor pic.twitter.com/MlU5cOHbfs — Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU (@nurhayataltaca) June 19, 2020

Yoksullukla ve İşsizlikle Karşı Karşıya Olan Meslektaşlarımızın Hakkı İçin YÜRÜYORUZ!#SavunmaYürüyor pic.twitter.com/Ox89TnkiA8 — Diyarbakır Barosu (@Diyarbakirbaro) June 18, 2020

Yolu açın #SavunmaYürüyor



Bilinsin ki savunmanın haklı yürüyüşü yanı başında Sağlık Hakkını savunanları bulacak…#SavunmaYürüyor https://t.co/Pz9mg3lZVf — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) June 18, 2020

Ne olmuştu?

Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesinde LGBTİ’leri hedef almasının ardından yayınladığı eleştirel açıklama sonrası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan barolarla ilgili çalışma yapılmasını istemişti. Aynı kapsamda, avukat sayısının yüksek olduğu kentlerde birden fazla baro kurulmasının da planlandığı belirtilmişti.