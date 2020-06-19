Barolardan Ankara’ya sembolik yürüyüş

Barolardaki seçim sisteminde değişiklik yapılmak istendiğini belirten 80 baro, kendi kentlerinden sembolik olarak Ankara’ya ‘yürüyüş’ başlattı.
İstanbul Barosu’nun dünkü açıklamasında, 80 baronun ‘eksiksiz irade’ gösterdiği belirtilerek, söz konusu yasanın ‘parçalamayı, yok etmeyi, susturmayı ve ele geçirmeyi hedefleyen FETÖ projesi’ olduğu savunuldu.
Açıklamada, değişikliğin yasalaşması sürecinde yapılacak eylemlerden bahsedilirken, bugün baroların Ankara’ya yürüyüşünün başlatılması kararı alındı.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, şair Nazım Hikmet’in bir şiirinde “Yolculuk başlamaz yürek çağırmazsa” diye yazdığını anımsattı.
Anadolu adliyesi önünde gazetecilere konuşan başkan, “Bugün başlayan yolculuğumuz aslında basit bir yolculuk değil. Biz yürüyeceğiz ama inanıyorum ki aslında yol açacağız. Açabildiğimiz yoldan siyasal iktidar gidebilirse eğer, bizim gittiğimiz yer hukuk devletidir” ifadelerini kullandı.
Durakoğlu, daha sonra beraberindeki avulatlarla sembolik yürüyüşe başladı. 20 kilometrelik yürüyüşün ardından araçlarla Ankara’ya gidilmesi planlanıyor.
Barolar, Twitter’da ‘#SavunmaYürüyor‘ etiketiyle yürüyüşe dair paylaşımda bulundu:
Ne olmuştu?
Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesinde LGBTİ’leri hedef almasının ardından yayınladığı eleştirel açıklama sonrası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan barolarla ilgili çalışma yapılmasını istemişti. Aynı kapsamda, avukat sayısının yüksek olduğu kentlerde birden fazla baro kurulmasının da planlandığı belirtilmişti.