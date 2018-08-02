Barolar Birliği, Washington’ı ABD barolar birliğine şikayet etti

Türkiye Barolar Birliği, ABD Barolar Birliği’ne gönderdiği mektupta Washington’ın Türkiye’ye yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımlarla egemen bir devletin yargısına müdahale ettiğini belirterek, “Yargımıza güvenimiz tamdır” dedi.

Washington, İzmir’de tutuklu Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulayacağını açıkladığı yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ABD’ye giriş yasağı koymuş ve varsa bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti. ABD Senatosu da bu karardan birkaç saat sonra Türkiye’ye F-35 silah sistemlerinin satışını engelleyecek karar tasarısını jet hızıyla oylayıp kabul etmişti.

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TBB’nin ABD Barolar Birliği’ne gönderdiği mektupta Türkiye’ye yönelik tehditlerin kabul edilemez bulunduğu belirtilirken Washington yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayarak egemen bir devletin yargısına müdahale etmeye kalkıştığına dikkat çekildi.

Sergilenen davranışın ‘hukukun üstünlüğünü tanımayız, üstünlerin hukukunu dayatırız’ yaklaşımı olduğu savunulan mektuba şöyle devam edildi:

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“Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı yetkililer adeta ellerine bir çekiç almışlar ve önlerine çıkan her soruna çivi muamelesi yapmayı dış politika sanmaktadırlar. Bu, ABD için de dünya için de sürdürülemez.

Türk yargısı, evrenselleşmiş adil yargılama kurallarına uygun bir yargılama yapacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Böylece ‘üstün olan‘ın, kaba kuvvet tehdidinde bulunan değil, ‘hukukun üstünlüğüne saygı duyan’ olduğu tüm dünyaya bir kez daha gösterilecektir.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri müttefiktir. Bu ittifak, sadece iki ülke için değil, dünya için de önemlidir. İttifakın temeli uluslararası hukukta ve devletlerin egemenlik haklarına karşılıklı olarak saygı göstermesindedir.

Giderek akıl dışı bir yöne kaymakta olan bu krizin müttefiklik hukuku içinde ve akılla çözüleceğine inanıyoruz. Bu noktada yargımıza olan güvenimiz tamdır.”