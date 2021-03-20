Barolar Birliği: İstanbul Sözleşmesi’nden kararnameyle çıkmak hukuki değil

Türkiye Barolar Birliği (TBB), kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar getiren İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasını çekmesinin hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Türkiye, Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı olarak çekilmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uluslararası anlaşmaların işleme konma ve feshi yetkisinin yürütmede olduğunu belirtmişti.

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‘Kararnameyle çekile hukuki değil’

Yazılı açıklama yayınlayan Barolar Birliği, temel hak ve hürriyetlerin korunmasına ilişkin sözleşmenin onaylanmasının 2011’deki kanunla uygun bulunduğunu dile getirdi.

Açıklamada, Anayasa’nın 90’ıncı maddesinin son fıkrasına göre normlar hiyerarşisindeki yerinin kanunların üzerinde olduğu belirtilerek şöyle dendi: “Usulde paralellik ilkesi ve sözleşmenin yukarıda açıklanan niteliği gereği, Türkiye Cumhuriyeti devletinin söz konusu sözleşmeden çekilmesi için çekilme yetkisi veren kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu sebeple kararnameyle çekilme hukuka uygun değildir.”

‘Failleri psikolojik olarak cesaretlendirecek’

Barolar Birliği, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Öte yandan kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet ülkemizin ve tüm dünyanın en önemli meselelerinden biri iken, şiddetle mücadelenin hukuki temellerini zayıflatacak, şiddet eylemlerinin faillerini psikolojik olarak cesaretlendirecek, mağdurlarına ise korunmasızlık hissi verecek bu çekilme insan haklarının etkin biçimde korunması açısından da kanaatimizce yerinde olmamıştır.

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Ayrıca İstanbul Sözleşmesi kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin görev alanlarını belirleyip, ulusal ve uluslararası işbirliğini teşvik eden bir düzenlemedir. Bugüne kadar bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde şiddetle mücadele açısından kurumlar arası işbirliğinde önemli mesafeler kat edilmiştir. Kadına yönelik şiddetle ve aile içi şiddetle mücadelede en kapsamlı uluslararası antlaşma olan bu Sözleşmeden çekilme hem bu iş birliğine zarar verecek hem uluslararası alanda Türkiye açısından olumlu olmayacaktır.”