Barolar Birliği, Erbaş’ın istifasını istedi: Türk milletine özür borçlu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Ayasofya Camii’nde cuma namazında okuduğu hutbe nedeniyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın istifasını istedi.

Fotoğraf: AA

Ayasofya, 1934’te yapının müzeye çevrildiği Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesi sonrası yeniden cami yapılmıştı.

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Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya’nın ibadete açıldığı 24 Temmuz’daki hutbesinde “Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” demişti. Eleştiriler sonrası Prof. Dr. Erbaş, Mustafa Kemal Atatürk’ü kast etmediğini dile getirmişti.

‘Makamını Atatürk’e borçlu’

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu imzalı yazılı açıklama şöyle: “Mustafa Kemal Atatürk, padişahın mülkü sayılan ülkede, onun kulu olarak yaşayan insanlarımızı, yaptığı devrimlerle özgür yurttaşlar haline getiren kurucu liderdir.

Diyanet İşleri Başkanı’nın, oturduğu makamı borçlu olduğu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı, gizli ajandasına dayalı sözler sarf etmesi asla kabul edilemez. Layık olmadıkları halde bu tür makamları işgal edenlerin, kutsal din duygularını gizli ajandaları doğrultusunda kullanmalarının hiç kuşkusuz başka örnekleri de olmuştur.

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İstifa ve özür çağrısı

Cumhuriyet sayesinde oturdukları koltuklardan Atatürk’e ve Cumhuriyet’e saldırılar yapanları tarih affetmeyecektir. TBB yönetimi olarak Diyanet İşleri Başkanı’nı, Atatürk’ü kastederek söylediği kabul edilemez sözleri sebebiyle kınıyor, Türk Milletinden acilen özür dilemesini ve istifa etmesini bekliyoruz.”