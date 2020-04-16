Barodan Salda Gölü’ndeki tahribat için suç duyurusu

Ankara Barosu, ‘millet bahçesi’ çalışmaları kapsamında Salda Gölü’ne iş makinesi ve kamyon sokulmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: Twitter

Burdur’un gözde turizm merkezi Salda Gölü’nün çevresine uygulanacak yapılaşma projesi için 13 Nisan’da bölgeye iş makinesi ve kamyonun girmesi tepki çekmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projede olmayan bir uygulamayı yaptıkları için yüklenici firmaya ceza kesildiğini, müşavir firma ve sorumlu personele soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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Baro, Burdur’daki Yeşilova başsavcılığına iletmek üzere suç duyurusu dilekçesini Ankara başsavcılığına sundu.

Dilekçede, bölgede 5 dekarlık kumluk alanın tahrip edildiği, kumların taşınmaya başlandığı belirtilerek bilimsel çalışmaların kumlu alanda canlı yapıların yer aldığını gösterdiği belirtildi.

Baro, şunları kaydetti: “Bilim insanları, taşınan bu kumların, taşıdıkları yerde kararacağını ifade etmekte, kumların alındığı yerlerin adeta bir canlının vücudunda açılan yaralar gibi olduğunu, artık orayı restore etmenin imkansız olduğunu ifade etmektedir.” Kumların, halk plajı bölgesine taşındığı belirtildi.

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Dilekçede, ‘suça iştirak eden şahıslar ile denetim ve gözetim yetkisi nedeniyle başta bakanlık ve TOKİ olmak üzere sorumlu kamu görevlileri’ne dava açılması istendi.

Dilekçede, sorumlular, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65’inci maddesine muhalefetle suçlandı.