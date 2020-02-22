Barodan avukat Vahit Bıçak’a soruşturma

Ankara Barosu Yönetim Kurulu, akademisyen Ceren Damar Şenel’i öldüren müvekkilini savunurken kullandığı ifadeler tepki çeken avukat Vahit Bıçak hakkında disiplin soruşturması kararı aldı.

Diken’in edildiği bilgiye göre, Bıçak hakkındaki disiplin süreci kısa süre içinde başlayacak. Bu kapsamda Disiplin Kurulu, sözleri tepki çeken avukattan savunma isteyecek. Savunmanın da değerlendirilmesinin ardından bir karara varılacak.

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Ankara’da, kopya çektiği için tutanak tutan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i öldüren Hasan İsmail Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti.

Davanın dün görülen karar duruşmasına, Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak’ın ‘savunması’ damga vurmuştu Bıçak, daha önce olduğu gibi, müvekkiliyle öldürülen kadının ilişkisi olduğunu, Hikmet’in istememesi üzerine Şenel’in bunun için ısrar ettiğini öne sürmüştü.

Bıçak, Hikmet’in olayda kastının olmadığını, katliam yapmadığını, ‘çılgın bir cinayet işlemediğini’ savunurken, “17 bıçak darbesi bir şehir efsanedir. Göğüs bölgesindekiler çiziktir” demişti. Avukat ayrıca Şanal’ın darbe girişimi lehine tweet attığını da iddia etmişti.