Baro yasasının görüşüldüğü Meclis komisyonuna baro başkanları alınmadı

Meclis’te barolara dair düzenlemenin görüşüldüğü komisyona girmek isteyen baro başkanları içeri alınmadı.
Bir kentte birden fazla baronun kurulmasını öngören yasa tasarısı, bugün akşam komisyonda görüşülmeye başlandı.
AA’nın haberine göre, görüşmelere katılmak isteyen yaklaşık 20 baro başkanı içeriye alınmadı. Başkanlar bunun üzerine Meclis’in Çankaya kapısı önünde beklemeye başladı.
CHP, İYİ Parti ve HDP’li milletvekilleri, baro başkanlara, içeri alınmaları için girişimde bulunduklarını söyledi. Baro başkanlarının bekleyişleri, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri çerçevesinde sürüyor.