Baro kararını verdi: KHK’lar nedeniyle soruşturulan Bozdağ’a ceza yok

Yozgat Barosu, imzaladığı KHK’lar nedeniyle şikayet edilen üyesi, başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ hakkında cezaya gerek görmedi.

Avukat İsmail Sami Çakmak, OHAL ilanının ardından Bozdağ’ı 12 Kasım 2016’da yayınlanan 667 ve 668 numaralı KHK’larda imzası bulunduğu gerekçesiyle baroya şikayet etmiş, yasal süre dolmadan, yaklaşık bir yıl sonra soruşturma açılmıştı.

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Baronun yazılı açıklamasına göre Ankara Barosu’na kayıtlı bir avukatın şikayeti sonrası, disiplin kovuşturması açılıp açılmayacağı konusunda karar vermek üzere Bozdağ hakkında soruşturma başlatıldı.

İncelemede, gerçekleştirilen eylemin avukatlık görevinden kaynaklanmadığı belirtilerek kovuşturma açılmasına gerek görülmedi.

Süreç anlatıldı

Baronun açıklaması şöyle: “Baromuz levhasına kayıtlı ve halen Başbakan Yardımcılığı görevi yürüten Sayın Bekir Bozdağ hakkında ‘Yozgat Barosundan Bekir Bozdağ hakkında soruşturma başlatıldı’, ‘OHAL KHK’ları sebebiyle Bekir Bozdağ, Yozgat Barosu’nun hedefi oldu’, ‘Bekir Bozdağ’ı disipline sevk ettiren avukat anlatıyor’ gibi birçok haber yayınlanmıştır. Bahse konu haberlerin içeriği ve yarattığı algı gerçeği yansıtmamaktadır. Ankara Barosu’na kayıtlı bir meslektaşımız tarafından baromuza yapılan şikayet üzerine baromuz levhasında kayıtlı Bekir Bozdağ hakkında avukatlık kanunu 141/2 maddesi uyarınca, şikayet, ihbar ve istek üzerine Baro Yönetim Kurulunca disiplin kovuşturması açılıp açılmayacağı konusunda karar verilmek üzere disiplin soruşturması başlatılmıştır. Disiplin soruşturması açılması bahsedildiği üzere kanuni zorunluluk gereği olup şikayet konusu incelenmiştir. İnceleme sonucu Yönetim Kurulumuzca; şikayet edilenin, OHAL sürecinde çıkarılan KHK’lar ile ilgili eylem ve tasarrufları, Yürütme Organı, Bakanlar Kurulu üyesi ve Adalet Bakanı sıfatları ile gerçekleştirdiği, 1136 sayılı kanunun 43/2 maddesi gereği şikayete konu süreç içerisinde ve halen milletvekili olması sebebiyle avukatlık yapmasının yasal olarak mümkün olmadığı, isnat edilen eylemlerin avukatlık görevinden kaynaklanmadığı ve bu görevin ifası sırasında işlenmediği gerekçeleri ile disiplin kovuşturması açılmasına mahal olmadığı yönünde karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile sunarız.”