Baro da devrede: Manisa’da asker zehirlenmelerinde gözaltı sayısı 40’a çıktı

Manisa’da şu zamana kadar bini aşkın askerin zehirlendiği skandalla ilgili gözaltı sayısı 40’a yükseldi.
Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda zehirlenen askerlerin tamamı taburcu olmuştu. Birkaç hafta içinde binin üzerinde askerin zehirlendiği, bir askerin hayatını kaybettiği Manisa’da birliklere yemek veren Rota şirketinden 24 kişi gözaltına alınmıştı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, gözaltına alınanların sayısının 40’a yükseldiğini söyledi. Şimşek, “Manisa merkezinde, sorumlu gördüğümüz yemek şirketinin bazı çalışanları var. Onlar da gözaltına alındı” dedi.
Baro da devrede
Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan zehirlenen askerlere yönelik avukatlardan oluşan bir komisyon kuracaklarını belirterek, ücretsiz hukuki danışmanlık vereceklerini açıkladı.
Arslan, şunları söyledi: “Manisa’daki asker zehirlenmeleri son günler kamuoyunun meşgul ediyor. Bilindiği üzere Manisa’da zehirlenme vakaları 4’üncü defa gerçekleşti. Bu son zehirlenme olayıyla birlikte çok sayıda askerimiz hastanelere kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi. Şu anda çok az sayıda askerimizin hastanelerde olduğunu görüyoruz. Bu zehirlenme olaylarıyla ilgili titiz bir çalışma yürütülüyor. Bizler de bu çalışmaları gözlemliyoruz ve izliyoruz. Askerlerle görüşüyoruz ve aileleriyle temas kurmaya çalışıyoruz. İlk etapta asker ve ailelerinden talep geldiği takdirde, biz kendilerine ücretsiz olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermeye hazırız.”
‘Komutan ve bakanlıklar da sorumlu’
Arslan, sadece yemek şirketinin değil ilgili komutan ve bakanlıkların da sorumlu olduğunun altını çizdi: “Hiç kimse bu konuda sorumluluğunu başka bir sebep göstererek üzerinden atamaz. Zehirlenme sebebi ne olursa olsun, bu sebebin önceden tahmin edilmesi ya da ilk gerçekleştiği andan itibaren önlemlerin alınması gerekilirdi. Bu kapsamda Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapmış olduğu soruşturmanın sonucunu bekliyoruz. Biz de Manisa Barosu olarak bu olaya hem şikayet dilekçemizi hem de müdahil dilekçemizi sunacağız. Çok yakından takip edeceğiz.”
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