Baro bir yıl direndi: Bozdağ’a imzaladığı KHK’lar nedeniyle disiplin soruşturması

Yozgat Barosu, imzaladığı KHK’lar nedeniyle şikayet edilen üyesi, başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre avukat İsmail Sami Çakmak, OHAL ilanının ardından Bozdağ’ı 12 Kasım 2016’da yayınlanan 667 ve 668 numaralı KHK’larda imzası bulunduğu gerekçesiyle baroya şikayet etti.

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Çakmak, KHK’ların ‘avukatlık mesleğine telafisi mümkün olmayan darbeler vurduğunu’ öne sürdü.

Şikayet dilekçesinde şunları kaydetti: “Savunma mesleğine ve savunmanın kapsamına yönelik kısıtlamaların, el atmaların gerçekleştirilmesinde bir avukatın rol alması, üstelik etkili ve yetkili bir biçimde rol alması düşünülemez ve kabul edilemez. Avukatlığın en temel ilkelerinden biri ve olmazsa olmazı, avukatlık onurunu düzen ve gelenekleri ile itibarını korumak, mesleğin amaç ve gereklerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Bozdağ’ın baro levhasına kaydının devamı, hukuka ve yasaya aykırılıklara, KHK içerik ve hükümlerine baronun önceden izin vermekte, göz yummakta olduğu sonucuna yol açacaktır.”

İnadı inat

Dilekçeye aylardır yanıt alamayan Çakmak, 30 Kasım 2017’de bir kez daha aynı dilekçeyi verdi.

Çakmak, baroya Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’ndeki “Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde şikâyet, ihbar veya istek tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermek zorundadır” hükmünü hatırlatarak Bozdağ’ın meslekten çıkarılmasını istedi.

Bir yıl sonra soruşturma

Çakmak, bu yılın ocak ayına kadar şikâyetine yanıt alamayınca 24 Ocak’ta Yozgat Baro yönetimini de Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) şikâyet etti. Kendisine bir yıl içinde yanıt verilmemesinin kanuna aykırı olduğunu belirten Çakmak, Bozdağ’ın meslekten çıkarılması ve baro yönetimine de disiplin cezası verilmesini talep etti.

Çakmak, Bozdağ hakkındaki başvurusuna 450 gün sonra yanıt aldı. Baronun yasal sınır bir yıl dolmadan 16 Kasım 2017’de Bozdağ hakkında disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdiği ortaya çıktı.

Süreç nasıl işleyecek?

Yönetmeliğe göre Avukatlık Kanunu’na ve meslek kurallarına aykırı davranışlar disiplin kovuşturmasını gerektirdiğinden işletilen süreçte Bozdağ için disiplin kurulu ilk evrak üzerinde inceleme yapılacak.

Kanuna göre Bozdağ’ın isteği veya disiplin kurulunca gerek görülmesi halinde, inceleme duruşmalı olarak yapılabilecek. Mesleğin onuruna aykırı davranışları nedeniyle şikâyeti inceleyecek disiplin kurulu, Bozdağ’a mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiği anlamına gelen uyarı cezasından başlayarak, mesleğinde ve davranışında kusurlu sayıldığının bildiren ‘kınama’ cezası, 10 bin liradan 150 bin liraya kadar para cezası, işten çıkarma, meslekten çıkarma maddesi kapsamında da avukatın adının baro levhasından silinmesi ve avukatlık unvanının kaldırılması hükümlerinden birini Bozdağ için işletecek.