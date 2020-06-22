Baro başkanlarının ‘savunma yürüyüşü’ne polis engeli

İktidarın baroların yapısını değiştirmek için hazırladığı düzenlemeye karşı “Savunma yürüyor” sloganıyla Ankara’ya hareket eden 56 baro başkanının kente girişine izin verilmedi.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen ve barolarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren 56 baro başkanı, sembolik olarak 20’şer kilometre yürüyerek Ankara’ya ulaştı.

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Avukatlık Kanunu’nda ve baroların seçim sisteminde yapılmak istenen değişikliğe karşı 19 Haziran günü birçok ilden yürüyüş başlatan baro başkanları ve avukatlar, Ankara Barosu heyetiyle buluşmak üzere geldikleri Eskişehir Yolu’nda polis engeliyle karşılaştı.

Ankara girişinde baro başkanlarını bekleyen polis ekipleri, valilik kararıyla yürüyüşe izin verilmediğini belirtti. Baro başkanları ise yürüyüşe devam edeceklerini ve ardından Anıtkabir’e gideceklerini söyledi. Bunun üzerine yürüyüşe geçen grup ve polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Engelleme girişiminin ardından başkanlar oturma eylemine başladı.

İstanbul Barosu’ndan dayanışma çağrısı

İstanbul Barosu, Ankara’ya yürüyen baro başkanlarına polis müdahalesinin hukuksuz olduğunu belirterek, tüm meslektaşları bu akşam 18:30’da İstanbul Barosu önünde dayanışmaya çağırdı.

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Baronun açıklaması şöyle: “Tarih bunu yazacak! Tarih, her ilden Ankara’ya günlerdir yürüyen bu ülkenin Baro başkanlarının, sanki başka bir ülkenin başkentine giriş yapmaya çalışıyorlarmış gibi polis müdahalesiyle karşılaşmasını, Ankara’ya alınmamasını yazacak! Burası hepimizin başkenti! #SavunmaYürüyor“

​Basın mensuplarına açıklamada bulunan Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, avukatlık yasası üzerinde yapılan ve 80 milyonun hukukuna etki edecek değişiklikleri daha görünür kılmak için cuma günü yola çıktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu sabah Ankara’nın girişinde anayasal hakkımızı, yasal hakkımızı, Ankara’ya girişimizi engelleyen bir durumla karşı karşıya kaldık. Bizlerin yola çıkışının ne kadar anlamlı ve gerekli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü biz, temsil ettiğimiz insanlarla birlikte bu tür hukuksuzluklarla mücadele etmek durumundayız. Barolar bunun için vardır, avukatlar bunun için vardır.”

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın da şöyle konuştu: “60’a yakın baro başkanın yürüyerek Ankara’ya girmesine izin verilmiyor. Üç günlük yürüyüşümüzün bir amacı da yasaklanan barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkına dikkat çekmekti. Artık bir şey söylemeye zaten gerek kalmadı, manzara ortada.”

Baro başkanları, Türkiye Barolar Birliği’ni olağanüstü toplantıya davet edecek. Barolar, yasa teklifinin TBMM sürecini takip edip bir dizi eylem yapacak.

Feyzioğlu Anıtkabir’de

Öte yandan, Ankara’daki olaylar sırasında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Anıtkabir’e ziyaretinin fotoğraflarını paylaştı.

Feyzioğlu’na, Afyon, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Konya, Elazığ, Sivas, Gümüşhane – Bayburt, Çorum, Yozgat, Kütahya, Edirne, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş baro başkanları eşlik etti.