Baro başkanları, Feyzioğlu’na sırt çevirdi: Gölge etmeyin

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, polis tarafından Ankara’ya girişi engellenen baro başkanlarının bulunduğu yere gitmeye çalışınca baro başkanları sırtlarını dönüp izin vermedi. Feyzioğlu, başkanlara “Geçmiş olsun” diye seslenince şu yanıtı aldı: “Sayenizde oldu, gölge etmeyin.”‘

Fotoğraf: Twitter

Baroların yapısını değiştirecek kanun değişikliğine karşı başlattıkları ‘Savunma Yürüyüşü’nün ardından Ankara’ya alınmayan baro başkanlarının bekleyişi ikinci gününde de sürüyor.

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Dün baro başkanlarının polis müdahalesine uğradığı sırada Anıtkabir’e giderek fotoğraf paylaşınca yoğun tepki çeken Feyzioğlu bugün de baro başkanlarının bulunduğu yere gitmek istedi.

Ancak baro başkanları “Birliği siz bozdunuz”, “Sorun çözülüyor merak etmeyin”, “Baroları terörize ederek bu noktaya getiren sizsiniz”, “Size rağmen baroları böldürmeyeceğiz” ifadelerini kullanarak Feyzioğlu’na sırtlarını döndü, alana sokmadı.

‘Asıl yer Meclis’tir’

Feyzioğlu dün baroların yapısıyla ilgili değişikliğin gündeme geldiği günden beri Meclis’te mesai harcadığını, bu kapsamda milletvekilleri, grup başkan vekilleriyle görüştüğünü aktararak, “Asıl yapmamız gereken kanunun içeriğini konuşmak olmalıdır. Onu da görüşeceğimiz yer Meclis’tir. Geçen hafta biz burdaydık, çalıştık bu konuyu. Meclis’i ikna etmek için görüştük” demişti.

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Kanun teklifi kendilerine ulaştığında görüşlerinin daha somutlaşacağını belirten Feyzioğlu, şöyle devam etmişti: “Bizim, barolarla 1 Haziran’daki mutabakatımız da bu yöndeydi. Ancak bir kısım baromuz, önceden yürüyüş yapmak istedi, saygı duyuyoruz. Biz yapmıyoruz, yürüyüş yapan yapmayana saygı duysun, yürüyüş yapmayan da yapana saygı duysun. Ülkenin ihtiyacı olan da bu değil mi? Hepimiz birlikte silahsız, şiddetsiz, saldırısız yürüyüş hakkına saygı duyalım.”

Feyzioğlu, yürüyüşe katılıp katılmayacağına ilişkin gazetecilerin sorusuna şu cevabı vermişti: “Hayır yürüyüşe katılmayacağım çünkü benim ve Türkiye Barolar Birliği’nin seçtiği yöntem yürümek değil. Ancak bu, yürümenin temel bir hak olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Biz yürüyüş değil, Meclis’teki çalışmanın etkili olacağını düşünüyoruz. Çünkü buradaki kapılar bize kapalı değil, görüşebiliyoruz.”

Demirtaş ve Akşener’den ‘Savunma’ya destek

HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş da baro başkanlarının başlattığı ‘Savunma Yürüyüşü’ne destek verdi.

Twitter’dan paylaşım yapan Demirtaş “Ankara’ya yürüyen baro başkanlarının polis zoruyla engellenmesini kınıyorum. Bir avukat olarak yanlarındayım” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, baro başkanlarının Ankara’ya başlattığı yürüyüşün polisler tarafından engellenmesine tepki gösterdi. Akşener, ‘Savunma Yürüyüşü’nü başlatan baro başkanlarına ve avukatlara teşekkür etti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, iktidar tarafından getirilen düzenlemeyle baroların ayrıştırılmak istendiğini söyledi: “Yapılan kasıtlı provokasyona rağmen, demokrasi çizgisinden ayrılmayan ve ne kadar uğraşırsa uğraşsın, iktidara bizleri ayrıştıramayacağını gösteren baro başkanlarımıza ve cübbesine düğme diktirmemiş avukatlarımıza, sağduyularından ötürü teşekkür ediyorum.”

TBB’de Feyzioğlu’na tepki istifası

Feyzioğlu’nun Anıtkabir’den fotoğraf paylaşmasına tepki gösteren TBB İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Mustafa Kemal Karahan görevinden istifa etti. Karahan, “Baro başkanları darp edilirken Anıtkabir ziyaretinin fotoğraflarının paylaşılması çoktan taşmış olan bardağı deviren son hamle olmuştur” dedi.