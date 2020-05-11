Baro başkanı: Seçim sisteminin değişmesi avukatlığın sonunu getirir

Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, baroların seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik çalışmaların ‘avukatlığın sonunu getireceğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Baro ve meslek odalarında yönetim seçimlerinde değişiklik yapılması, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ bireyleri hedef alan açıklamasına yönelik sert eleştirilerinden sonra gündeme gelmişti.

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Baro yönetimi Erbaş’ı eşcinsellere karşı nefret söylemi üretmekle suçlamış, Erbaş’ın yanında duran hükümet kanadıysa baro yönetimine benzer bir eleştiri getirerek, baronun açıklamasını İslamofobi çerçevesinde değerlendirmişti.

Bu tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, barolarda seçim sisteminin değişmesi gerektiğini savunup hukukçu kurmaylarına bu yönde çalışma başlatma talimatı vermişti. Kulis haberlerinde Ankara, İstanbul, İzmir gibi üye sayısı fazla illerde alternatif barolar kurulmasının değerlendirildiği bildirilmişti.

‘Ülkenin bölünmesi kadar vahim’

Gürbüz’ün yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bu nedenle yasa değişikliği ile ilgili tüm süreç bu hassasiyete uygun bir biçimde yürütülmeli ve mutlaka ilgili taraflar ile istişare edilmelidir. Baroların parçalanması, dileyenin kendi barosunu kurması, barolara üyelik zorunluluğunun kaldırılması yargının kurucu unsuru ve ayrılmaz parçası olan avukatlığın sonunu getirir. Dileyen kendi barosunu kurmaya kalkarsa kurulacak baroların tamamına yakını ideolojik ve/veya etnik saiklerle kurulacaktır. Bu da ülkenin bölünmesi kadar tehlikeli ve vahim bir durumdur.”