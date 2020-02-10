Baro başkanı, Kadir Şeker’le ilgili konuştu: Meşru müdafaa sınırları içinde kalabilir

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, sevgilisini döven saldırganı durdurmak isterken bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker’in yaptığının ‘meşru müdafaa sınırları içinde kalabileceğini’ söyledi.

Fotoğraflar: DHA

Konya’da 5 Şubat akşamı sevgilisi Ayşe D.’yi (35) parkta döven Özgür Duran’a (32) Kadir Şeker (20) müdahale etmiş, arbede sırasında Şeker, Duran’ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.

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Olayın tüm boyutuyla Konya başsavcılığı tarafından araştırıldığını belirten Aladağ şöyle konuştu: “Gencimiz bıçağı koruma amaçlı üzerinde taşıyor. Olay sırasında bu bıçak çocuk tarafından maktule kasten mi saplanıyor ya da boğuşma sırasında yere düşerken kazayla mı meydana geliyor? Buna dair en canlı görgü tanığı ise şiddete uğrayan kadın. O da net bir ifadede bulunmuyor.”

Mustafa Aladağ

Baro başkanı davanın ne yönde ilerleyebileceği konusunda ise şu bilgileri verdi: “Eylem nedeniyle hayallerinden mahrum kalan bir evladımız var. Olayın bana göre ana teması bu. Kamuoyunun Kadir’e karşı ciddi bir desteği var. Olaya baktığınız zaman meşru müdafaa sınırları kalma ihtimali de var. Ancak kalmadığı takdirde haksız tahrikin ağır hükümleri uygulanabilir. Örneğin ‘adam öldürme’nin karşılığı müebbet hapis cezasıdır. Haksız tahriki en ağır şekilde değerlendirdiğimiz de kanun, 12 ila 18 yıl hapis diyor. 12 yıl bir ceza aldığını düşündüğünüzde, bir de iyi hal indirimi yaptığınızda 10 yılık bir ceza oluyor.”

Olay yerinde üç saatlik keşif

Dün gece olay yerinde keşif yapıldı. Şeker’in jandarma eşliğinde cezaevinden getirildiği tatbikatta Ayşe D., tanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

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Şeker, olayın nasıl gerçekleştiğini savcı nezaretinde anlattı. Olayı balkodan gören Meryem-Mustafa Ö. çiftininde anlatımlarda bulunduğu keşif üç saat sürdü.