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Yaramazlara biraz batar!

Baro başkanı: Bağış kampanyalarının yasaklanması kabul edilemez

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın belediyelerin bağış kampanyalarını yasaklamasının ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 11 CHP’li büyükşehir belediyesi, corona virüsünden ekonomik olarak etkilenenler için yardım kampanyası başlamıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı, valilikten izin alınmayan kampanyaların geçersiz olduğu yönünde genelge yayınlarken, banka hesaplarına bloke konmuştu. İBB karara karşı dava açmıştı.

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Sözcü’de ‘Nevşin Mengü ile Özel Haber’ programına katılan Durakoğlu, “Bu kötü niyetten başka bir şey değil. Kabul edilebilecek bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Aslında yapılan bir hizmetin siyasallaştırılmasından başka bir şey değil” dedi.

‘Bağış için özel yasalar var’

Belediyelerin bağış toplayabileceğine dair özel yasalar bulunduğunu, genel düzenlemelerin önüne geçeceğini vurgulayan Durakoğlu, bunun hukuk fakültelerinin birinci sınıfında öğrencilere anlatıldığını söyledi.

Durakoğlu şöyle konuştu: “Ben burada hukuki bir mesele görmüyorum. Hukuk fakültelerinin birinci sınıflarında özel yasaların genel olarak düzenlenmiş hükümlerden ibaret genel yasaların önüne geçeceğine ilişkin açık hükümler öğretilir. ‘Genel olarak düzenlenmiş bir yasa çerçevesinde böyle bir yasak vardır’ diyerek özel hükmü görmezden gelmenin hiçbir mantığı olamaz.

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Anlaşılabilir bir şey değil. Depremler sırasında belediyelerin bu tür yardımlar aldığını görebilirsiniz. O zamanlarda AKP’nin iktidarda olması pek çok şeyi değiştiriyor galiba. O nedenle de o belediyeler AKP’de olunca toplayabiliyor. Belediyelerin iktidarı başka bir partiye geçtiğinde toplayamaz hale geliyor.”

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