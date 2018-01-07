Barlas’ın ‘Suriye’deki hataların sorumlusu’ ilan ettiği Davutoğlu: Kararlar devletindi

Eski başbakan ve dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’de ‘terör örgütlerine silah verilerek yapılan hata’nın kendisine ait olduğunu söyleyen Sabah yazarı Mehmet Barlas’a “Alınan kararlar devletindi” yanıtını verdi.

Sabah başyazarı Barlas, 2 Ocak 2018’deki ‘BM adım adım yok olmaya gidiyor’ başlıklı yazısında Türkiye’nin ‘hata yaparak’ Suriye’de muhalif gruplar diye terör örgütlerine destek verdiğini kaydetmişti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu yazı üzerine MİT TIR’larına atıf yaparak Barlas’a teşekkür etmişti.

Barlas bugünse yazının TIR’larla ilgisinin olmadığını belirterek ‘hataların yapıldığı dönem’de dışişleri bakanı olan, daha sonra başbakan yapılan Ahmet Davutoğlu için “Yanlışların baş sorumlusu değil miydi?” diye yazdı.

Barlas’ın suçlamalarına Davutoğlu’ndan yanıt geldi.

‘Kararlar devletin’

Karar gazetesinde yer alan habere göre Davutoğlu, Türkiye’nin terör örgütlerine destek vermediğini belirtirken ‘FETÖ’nün argümanlarının Sabah gazetesinde dillendirildiğini savundu. Eski başbakan tüm kararların kişisel olmadığına vurgu yaptı.

‘FETÖ argümanı’

Davutoğlu’nun ofisince yayınlanan açıklamanın tam metni şöyle:

“Türkiye hiç bir zaman terör örgütlerine destek vermemiştir. Türkiye’nin destek verdiği gruplar BM gözetimindeki Cenevre sürecine ve Türkiye’nin İran, Rusya ile birlikte yürüttüğü Astana sürecine katılan Suriyeli muhalif gruplardır. Kaldı ki bu gruplar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonlarda ordumuzun en yakın destekçileri olmuştur.

Ayrıca 23 Temmuz 2015’te PKK ile DEAŞ’a karşı sınırötesi operasyon kararı da Sayın Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde alınmıştır.

FETÖ’nün Türkiye’yi yıpratmak ve uluslararası alanda mahkum et(tir)mek için kullandığı argümanların Türkiye’nin en çok satan gazetelerinden biri olduğunu iddia eden bir yayın organında dillendirilmesi ayrıca düşündürücüdür.

Son dönemde Türk siyasetinde ve dış politikada yaşanan gelişmelerin sorumluluğunun bugün ortaya çıkan sonuçlara göre paylaştırılması bir alışkanlık haline gelmiştir.

Türkiye nevzuhur bir devlet değildir ve tüm kararlar devlet mekanizması içinde ilgili kurullar ve süreçler içerisinde alınmaktadır.

Dolayısıyla Suriye konusunda Sayın Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı dönemlerinde takip edilen strateji başta Milli Güvenlik Kurulu olmak üzere Bakanlar Kurulu toplantıları ve ilgili güvenlik-dış politika mekanizmaları çerçevesine alınmış devlet kararları ile şekillenmiştir.

Bu gerçeğin sürekli yok sayılarak bir devr-i sabık oluşturulması çabası yaşananları değiştirmeyecektir.

Dış politikanın konjonktürel beklentiler ve kısır tartışmalara malzeme edilerek çarpıtılması her şeyden ve herkesten önce ülkemize zarar vermektedir. Belli hassasiyetlerle her gerçekdışı iddiaya cevap verilmiyor olması bu iddiaların doğruluğuna ve bundan sonra cevap verilmeyeceğine işaret etmemektedir.”