Barlarda bağırarak sohbet bitti: Britanya’nın ‘yeni normal’inde yüksek sesli müzik çalınmayacak

Barlarda yüksek sesli müzik nedeniyle bağırarak konuşma günleri geride kaldı. Britanya’da yeniden açılacak olan barlarda müşterilerin yüksek sesle konuşmasına neden olacak müzik yayını yapılmayacak. Amaç ‘corona‘ bulaşma riskini azaltmak.

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4 Temmuz’da yeniden açılacak barlar için hükümet bazı kurallar belirledi. Bunlar arasında sosyal mesafeli oturma düzeni, sık sık el yıkamak, yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesi gibi artık alışılmış kurallar var.

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Bir başka önlem ise müşterilerin yüksek sesle konuşmamasını sağlamak. Çünkü yüksek sesle konuşmak virüsün damlacık yoluyla bulaşma riskini artırabiliyor. Bu nedenle müşterilerin birbiriyle yüksek sesle konuşmasını engelleyecek önemler alındı. Buna yüksek sesli müzik veya herhangbi bir yayın yapmak da dahil.

Mekanlara canlı müzik performansına da aynı sebeple izin vermemesi tavsiye ediliyor. Amaç hem performansı yapan kişinin hem de müşterilerin damlacıklarının saçılma riskini azaltmak.