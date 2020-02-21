Barkey: Osman Kavala’yla bir kez bile telefonda görüşmedim

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı, Türkiye uzmanı akademisyen Henri Barkey, tutuklu işadamı Osman Kavala’yla darbe girişimi öncesinde bir araya geldiği yönündeki iddiayı yalanladı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Gezi davasında tutuklu yargılanan Kavala, 18 Şubat’ta beraat etmiş, hakkında tahliye kararı verilmişti. Silivri Cezaevi’nde 1 Kasım 2017’den beri tutuklu bulunan Kavala, bir darbe girişimi soruşturmasında tekrar tutuklanmıştı. Kavala’nın bu soruşturmada daha önce resen tahliye edildiği de ortaya çıkmıştı.

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Tutuklama kararında, Kavala’nın 27 Haziran 2016’da İstanbul’un Şişli ilçesindeki ofisinde, 30 Haziran 2016’da da Diyarbakır’da Barkey ile bir araya geldiği öne sürülmüştü.

‘Telefondan öğrendim’

DW Türkçe’den Tunca Öğreten’e konuşan Barkey, Kavala’yı kız kardeşinin arkadaşı olduğu için tanıdığını belirterek birkaç toplantıda karşılaştıklarını, ayaküstü sohbet ettiklerini, bunun dışında hiçbir projede bir araya gelmediklerini ifade etti.

CIA ajanı olmadığını, çalışmalarının yüzde 85’inin Türkiye, Kürtler ve Ortadoğu olduğu için Türkiye’yi sıklıkla ziyaret ettiğini belirten uzman, 15 Temmuz 2016’da Büyükada’da İran Nükleer Anlaşması hakkında bir toplantı organize ettiğini dile getirdi.

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O gece Türkiye uzmanı olduğun için CNN ve BBC’nin kendisini aradığını, darbe girişimini telefondan öğrendiğini aktaran Barkey, darbe girişimi sonrası toplantılarını sürdürdüğünü, ardından İstanbul’a geçtiğini kaydetti.

Barkey, sözlerini şöyle sürdürdü: “Karaköy Lokantası’nı çok severim. Pazartesi akşamı (18 Temmuz 2016) oraya yemeğe gittiğimde Osman ve arkadaşlarını gördüm. Beni görünce kalktı ve ayaküstü 4-5 dakika sohbet ettik. Sonra yerine oturdu, ben de yemek yiyeceğim arkadaşlarımın yanına geçtim. Dün kiminle konuştuğumu bile hatırlamıyorum, üç buçuk yıl önceki ayaküstü karşılaşmada ne konuştuğumu hatırlayamam ki. Herhalde ‘Nasılsın?’ falan diye konuştuk. Günlük olayları da konuşmuş olabiliriz. Dediğim gibi Osman ile öyle bir yakınlığımız yok.”

‘Ofisinin yerini bile bilmiyorum’

Irak’taki Amerikan Üniversitesi’nin mütevelli heyetindeyken İstanbul’a toplantıya geldiğini belirten Barkey, daha sonra dostlarını görmeye Diyarbakır’a gittiğini aktardı: “Osman’la hiçbir alakam yoktu. Bunların hepsi uydurma. Diyarbakır’a gitmek suçmuş gibi yazıp çiziyorlar. Osman’ın ofisinin yerini bile bilmiyorum. Tamamen uydurma. Muhtemelen telefon sinyallerimiz birbirine yakın yerlerdeydi.”

‘Telefonla da görüşmedim’

Barkey, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer Türkiye’de savcılık benimle görüşmek istiyorsa buyursun görüşsün. Size anlattıklarımın aynısını anlatırım. Fakat bana inanmayacaklar. Üç buçuk yıldır beni suçluyorlar ama dosyaya adımı bile yanlış yazıyorlar. Onu bile yüzlerine, gözlerine bulaştırdılar. Osman ile eşinin telefonu üzerinden 93 saat görüştüğümü iddia eden bir savcılık, ciddi bir savcılık değildir. Ben eşimle bile o kadar uzun telefonda konuşmadım. Kaldı ki Osman’nın eşini tanımıyorum bile ben. Hatta Osman Kavala’yla bir kez bile telefonda görüşmedim. Osman’ı içeride tutmak için uyduruyorlar. Osman’ın en büyük şanssızlığı benim o gün Karaköy Lokantası’na gitmiş olmam.”