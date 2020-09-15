‘Barışmak için’ yolunu kesti, ‘kabul etmedi’ diye dört kez bıçakladı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde K.K.(58), ayrıldığı kadın arkadaşı Ş.A.’yı (44), ‘kendisine geri dönmediği için’ dört yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan K.K., polis tarafından yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Olay, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi.

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İddiaya göre, eski erkek arkadaşı K.K., Ş.A.’nın yolunu kesip barışmayı teklif etti.

Kadının bunu kabul etmemesi üzerine çıkan tartışmada K.K. üstünde taşıdığı bıçakla kadını karın ve bacaklarından dört kere yaralayıp kaçtı.

Ş.A. da yakındaki Yiğit Polis Merkezi’ne sığınıp yardım istedi.

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Polisin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ş.A, Malkara Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kaçan ve Ş.A.’nın da şikayetçi olduğu K.K.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.