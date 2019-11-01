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Yaramazlara biraz batar!

Barışma teklifini kabul etmeyen eşini bıçaklayan adam 19 yıl dört ay ceza aldı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Mercan Sevim’i yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Hamdi Sevim, ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehdit’ suçlarından 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Sevim, eşi ile 200’de evlendiklerini, eşinin 2004’te kendisini terk ettiğini, daha sonra yeniden barıştıklarını söyleyerek, “2014 yılında eşim tekrar evi terk etti” dedi.

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Olay günü planlı hareket etmediğini, tehdit suçlamasını kabul etmediğini belirten sanık, barışmak için eşinin yanına gittiğini söyledi.

Üç çocuk annesi Sevim boşanma sonrası koruma kararı aldırmıştı.  

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