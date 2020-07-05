Barışma isteğini reddeden eski eşini vurduktan sonra kendi canını aldı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde Bayram Ö., eski eşini silahla yaraladıktan sonra kendi canını aldı. Yaralı kadın tedavi altında.
Bayram Ö. geçen yıl boşandığı İmran E.’yle barışmak istediğini söylemek için dün 16:30 sıralarında Sefaköy metrobüs durağının yanında bulunan Atatürk Parkı’nda buluştu.
Barışma isteğinin reddedilmesi üzerine İmran E.’ye tabancayla ateş eden Bayram Ö., sonrasında aynı tabancayla kendini vurdu.
Silah seslerini duyanlar olay yerine geldi. Hemşire olduğu öğrenilen bir kadın ağır yaralanan Bayram. Ö.’ye kalp masajı yaptı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen saldırgan hastanede hayatını kaybetti.