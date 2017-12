‘Barışı sağlamak amacıyla’: İran hükümeti sosyal medyayı engellemeye başladı

İran devlet televizyonu, yükselen protestolara karşı ülkede ‘sosyal medyanın engellenmeye başladığını’ duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan güvenlik yetkilileri, ülke çapında giderek yayılan ve yükselerek devam eden hükümet karşıtı protestolara karşı ‘barışı sağlamak amacıyla, geçici olarak Instagram ve Telegram uygulamalarının engellendiğini’ açıkladılar.

Sosyal medya yasağı dışında ABD Başkanı Donald Trump, devam eden protestolarla ilgili bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran’da büyük protestolar var. İnsanlar sonunda paralarının ve varlıklarının nasıl çalınıp teröre harcandığını görmeye başladı. Görünüşe göre artık buna izin vermeyecekler. ABD insan hakları ihlalleri ihtimali için yakından izliyor!” dedi.

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Aralık 2017