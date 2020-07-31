‘Barışalım’ diye götürdüğü eşini başından vurarak öldürdü

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde barışmak istediğini söyleyerek eşini boş bir araziye götürüp öldüren saldırgan kayıplara karıştı.

Fotoğraf: Arşiv

Ailesinin anlattığına göre 33 yaşındaki D.A., 15 yıllık evliliği boyunca şiddet görüyordu. Yaklaşık iki ay önce Esenyurt’ta yaşayan ailesinin yanına dönen genç kadın, kocasının yanında kalan çocuklarını bu süre içinde göremedi.

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Otomobiliyle dün akşam eşinin kaldığı eve gelen 33 yaşındaki S.A., barışmak istediğini söyledi. Hem konuşmak hem de çocuklarını görmek isteyen kadın, boşanmak istediği eşiyle birlikte evden ayrıldı.

Koca, eşini Büyükçekmece’de boş bir araziye götürdü. Burada genç kadını başından tek kurşunla vurarak öldürdü, daha sonra da olay yerinden kaçtı.

Koca, daha sonra eşinin abisini arayarak “Gelin cesedinizi alın” dedi. Büyük şok yaşayan aile durumu polise haber verdi.

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‘Suçu kadın olmak mı?’

Genç kadının ablası Gülten Kavaklı, şöyle konuştu: “Öldürmeye değer miydi? Daha 33 yaşında, bunu hangi ülke hangi millet kabul ediyor. Bütün dünyaya soruyorum. Suçu kadın olmak mı suçu anne olmak mı? Ölümü mü hak ediyor. Kız kardeşim iki ay önce boşanma davası açtı. Evrak eksikliğinden dava başlamadı. Kardeşimi aradı üç gün boyunca ‘Çocuklar için barışalım’ dedi. Ailesi de izin verdi. Buradan kardeşimi götürdü. 20 dakika sonra telefon geldi. Ağabeyimi aradı dedi ki ‘Gelin cesedinizi alın’. Kadın cinayetleri artık yeter. Kaçtı. ‘Daha öldüreceğim iki kişi var’ diye bizi tehdit ediyor. Çocukların haberi yok.”

’15 senedir bu derdi çekiyoruz’

Genç kadının annesi Müşerref Akın ise şunları söyledi: “15 senedir bu derdi çekiyoruz. Çocuklarımı tehdit ediyordu. Perişan olduk. ‘Çocukların hatırı için gideyim’ dedi. Giydirdim güzelce eline verdim. Çocukları için gitti ölüm haberi geldi. ‘Bir defa çocuklarıma sarılayım’ dedi. ‘Bir gece çocuklarımın yanında kalayım o bana yeter’ dedi.”