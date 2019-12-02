Barış Terkoğlu: Yandaşların ‘İslam düşmanı’ dediği Friedman, onur konuğu olarak Erdoğan’la poz verdi

Geçen hafta MÜSİAD’ın Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği Vizyoner Zirvesi’nde George Friedman’ı görünce aklıma geldi. Friedman, zirvenin yıldız konuşmacısı olarak davet edilmiş, Erdoğan’la birlikte fotoğraf çektirmişti.

7 buçuk sene önce Erdoğan’ın ömrünü not eden, ‘jeton atan’ ve istihbarat alan, yandaşların “İslam düşmanı” dediği Friedman, bugün onur konuğu olarak Erdoğan’la poz verdi.

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Bizim İslamcılar Friedman’ı neden bu kadar seviyor, diyeceksiniz. Sebebi basit. Friedman, Türkiye için yıllardır ABD ile işbirliği içinde çalışan, bir ‘yeni Osmanlı’ projesini savunuyor da ondan. Haliyle jeton değişiyor, ama şarkı aynı kalıyor.

Barış Terkoğlu’nun yazısı