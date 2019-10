Barış Terkoğlu: THY diyor ki; cumhurbaşkanına ‘Diktatör’ diyebilirsiniz, yeter ki Türkçe demeyin

Geçen hafta tam da Kuzey Suriye operasyonu tartışılırken THY ile uluslararası yolculuk yaptım. Yasaklı gazeteler beklediğim gibi yoktu. Bu kez görevliden The New York Times istedim. Hemen geldi. Financial Times rica ettim. O da THY’nin servisindeydi.

NY Times’ın logosunun altındaki makalede Türkiye’nin nükleer silahlara sahip olmak istediği anlatılıyor ve İran’a benzetiliyordu.

Washington Post’ta ‘Türkiye uluslararası hukuku ihlal ediyor’ başlığı gözüme çarptı.

THY, eğer ‘muhalif’ dediği ve ölçülü eleştiriler yapan gazeteleri uçağı sokmayıp yolculara bunları dağıtıyorsa aslında şunu söylemek istiyor:

Cumhurbaşkanı’na ‘diktatör’,Türkiye’ye ‘katliamcı’,TSK’ye ‘işgalci’ bile diyebilirsiniz. Yeter ki bunu Türkçe söylemeyin.

THY’nin duruşundan ben bunu anlıyorum.

Barış Terkoğlu’nun yazısı