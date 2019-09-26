Barış Terkoğlu: Tamince’nin vakfı 15 Temmuz’dan sonra ‘FETÖ’den kapatıldı, sonra yeni KHK ile açıldı

Tamince’nin üyesi ya da kurucusu olduğu FETÖ iltisaklı birçok kuruluş arasında iki tanesi var: Gaye Vakfı ve ona bağlı olan Antalya Bilim Üniversitesi.

Her ikisi de 15 Temmuz’dan sonra FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile kapatıldı. Sonra ‘ne olduysa’ darbeden dört ay sonra yeni bir KHK ile açıldı. Her iki kurumdaki ‘F tipi hamur’ herkesin bildiği sır. Hem üniversite hem vakıf bugün yapılacak soruşturmanın merkezinde duruyor.

İşte mesele burada başlıyor.

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Bugün üniversitenin resmi sitesine girip mütevelli heyetine baktığınızda başkan olarak Fettah Tamince’yi görüyorsunuz. Başkan Yardımcısı ise Cumhurbaşkanı’nın avukatı Ahmet Özel.

Barış Terkoğlu’nun yazısı