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Yaramazlara biraz batar!

Barış Terkoğlu: Tamince’nin Pensilvanya- Ankara trafiğinde arabuluculuk girişimi

Tamince, Pensilvanya ziyaretlerini 17-25 Aralık’tan sonra da sürdürüyor:
“Tehlikeyi görmem nedeniyle Pensilvanya’ya gittim. Gülen ile görüştüm. Ona endişelerimi anlattım.”
İfadesine göre Gülen’in yanıtı şöyle:
“‘Hükümet bizim adamlarımıza dokunmasın. Bunu da iletebiliyorsan git Başbakan’a (Erdoğan) ilet’ dedi. Ben de devletin ilgili hususlarına, FETÖ’nün devlet ile pazarlık yapmak istediğini söyledim.”
Doğruysa, Tamince’nin Pensilvanya- Ankara trafiğinde arabuluculuk girişiminde bulunduğunu öğrenmiş oluyoruz. Kendisini aklamak için mi bilinmez, Gülen’e yaptığı tekliften de söz ediyor:
“‘Sizi kendi uçağım ile Türkiye’ye ben götüreyim. Ülke özlemi çektiğiniz anlaşılıyor. Hükümetin de dindar olduğunu anlatıyorsunuz’ dediğimde, ‘şimdi değil, zamanı geldiğinde geliriz’ dedi.”

Barış Terkoğlu’nun yazısı 

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